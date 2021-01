Enel promossa da Jp Morgan: Target Price rivisto al rialzo a 9,4 euro

Enel

(Teleborsa) - Seduta tentennante peroggi in Borsa, a dispetto del giudizio positivo degli analisti di, che hannodagli 8 euro precedenti, con conferma di giudizio. Allo stato attuale, lo scenario operativo di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 8,9 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 8,77. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 9,03.Gli analisti Jp Morgan hanno, tenendo in considerazione glie l'programmati, oltre alle transazioni che coinvolgono, che potrebbero avere un effetto positivo sull'utile nell'ordine del 4-5%.La banca d'affari ritiene che Enel rappresenti la "via più economica pernel Sud Europa" e mantengono una previsione prudenziale sulla capacità rinnovabile aggiuntiva, con possibilità di revisione al rialzo nel caso in cui i piani di crescita di Enel fossero realizzati.