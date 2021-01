Fiere e Congressi, associazioni di categoria chiedono di prolungare Cig

(Teleborsa) - I settori delle, tra più colpiti dalla crisi Covid-19, rischiano di essere esclusi dallaattualmente allo studio dei tecnici dei"La proroga della cassa integrazione – scrivono in una nota inviata ai ministeri competenti le– è una misura indispensabile per evitare una perdita di occupazione mai vista per i settori fondamentali per la ripresa del sistema produttivo ed economico del Paese che stanno affrontando una crisi strutturale di dimensioni senza precedenti. I settori di fiere, congressi ed eventi sono i naturali beneficiari della cassa integrazione in deroga: da marzo 2020, data della prima chiusura, a oggi le aziende dei comparti hanno potuto lavorare solo per un breve periodo tra settembre e ottobre ma in totale mancanza di domanda. L'apertura dei settori, poi, – continuano le associazioni – non ha comportato un'immediata ripresa dei ricavi: di fatto la filiera di fiere, congressi ed eventi aziendali è ferma dal primo lockdown generale".Pertanto, al fine di aiutare concretamente e nell'immediato i lavoratori e le imprese, i settori delle fiere e dei congressi chiedono die, nello specifico, l'istituto della cassa integrazione sino al 30 giugno 2021, fatte salve ulteriori necessarie proroghe determinante dall'andamento epidemiologico. "A prescindere dall'utilizzo della Cig, – aggiungono le associazioni –è essenziale(ad eccezione dell'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) a carico dei datori di lavoro".