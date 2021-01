Leonardo, l'elicottero AW169 debutta in Messico e servirà Presidente Colombia

Leonardo

(Teleborsa) -ha annunciatodell’elicottero di nuova generazione, a seguito di un ordine da parte di un operatore privato del Paese, edello stesso velivolo, in configurazione altamente personalizzata, per il trasporto dele delle Forze Amate a partire dalla primavera quest’anno.Leonardo è da oltre 30 anni il costruttore di riferimento per operazioni VIP/corporate in Messico, mentre la fornitura di questo elicottero alla Forza Aerea colombiana conferma il ruolo di leadership di Leonardo nel mercato mondiale degli elicotteri VIP bimotore, del quale detiene una quota del 40%, e accresce anche il successo del modello in tutta l'America Latina per un’ampia gamma di applicazioni tra cui trasporto VIP e offshore, sicurezza e servizi di pubblica utilità.L’AW169 offre agli operatori nel paese una maggiore capacità di carico, più spazio in cabina e maggiore confort. L'elicottero inoltre presenta importanti novità a livello tecnologico nei rotori, nei motori, nell'avionica, nella trasmissione e nei più generali sistemi di alimentazione.Certificato nel 2015, l’AW169 è stato ordinato in quasi 240 esemplari da clienti in tutto il mondo fino ad oggi per rispondere ad un’ampia gamma di missioni tra le quali trasporto VIP/corporate, eliambulanza, ricerca e soccorso, ordine pubblico, antincendio, supporto all’editoria, utility, addestramento e impieghi militari.