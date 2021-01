Leonardo, l'elicottero AW169 debutta in Messico. L’AW139 servirà Presidente Colombia

Leonardo

(Teleborsa) -annuncia l’ingresso dell’elicottero di nuova generazione. Questo risultato "accresce il successo di questo modello in America Latina e nel mondo e rafforza il ruolo di Leonardo nel mercato degli elicotteri VIP bimotore di cui l’Azienda detiene già una quota del 40% a livello mondiale".Per caratteristiche di peso e dimensioni, campione di vendite di cui conserva le capacità, e i più piccoli bimotore leggeri offrendo, rispetto a questi ultimi, agli operatori messicani maggior capacità di carico e spazio in cabina. L’AW169 è nella posizione ideale per ridefinire il mercato regionale.Certificato nel 2015, l’AW169 è stato ordinato in quasi 240 esemplari da clienti in tutto il mondo fino ad oggi per rispondere ad un’ampia gamma di missioni tra le quali trasporto VIP/corporate, eliambulanza, ricerca e soccorso, ordine pubblico, antincendio, supporto all’editoria, utility, addestramento e impieghi militari.Leonardo annuncia inoltre chesarà il nuovo velivolo per il. Caratterizzato da una speciale configurazione VVIP, l’elicottero sarà consegnato in primavera quest’anno e sarà impiegato dalla Forza Aerea del paese.L’AW139 Presidenziale sarà dotato, fra gli altri allestimenti, di una configurazione a otto posti nella cabina più spaziosa della sua categoria, i più elevati standard di sicurezza oltre ad includere una suite di autoprotezione, generalmente prevista negli elicotteri utilizzati per il trasporto di Capi di Stato o di Governo.