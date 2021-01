MEF, entrate tributarie calano del 2,8% nei primi undici mesi del 2020 causa pandemia

(Teleborsa) - Nel periodo gennaio-novembre 2020, lehanno ammontato a, con una riduzione di 11.266 milioni di euro, pari al, rispetto allo stesso periodo del 2019. Lo segnala il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che sottolinea anche come la variazione negativa rifletta sia ildell’emergenza, sia ledi alcuni tributi per specifiche categorie di contribuenti.In particolare, ilhanno sospeso, per alcune attività economiche su tutto il territorio nazionale e per altre in zona arancione-rossa, i termini di versamento, in scadenza nel mese di novembre 2020, relativi alle ritenute per i redditi da lavoro dipendente e assimilato, alle addizionali regionali e comunali e all’IVA.Le, nel periodo gennaio-novembre 2020, sono state di 225.568 milioni di euro, con unrispetto allo stesso periodo del 2019. Il gettitosi è attestato a 170.606 milioni di euro con un incremento di 502 milioni di euro (+0,3%). L’andamento delle ritenute sui redditi dei dipendenti del settore privato e sui redditi di lavoro autonomo mostra rispettivamente una flessione del 5,8% e del 6,3%, mentre le ritenute sui redditi dei dipendenti del settore pubblico registrano un incremento pari al 4,2%. I versamenti Irpef da autoliquidazione segnano un incremento del 19,6%. L’ha registrato un incremento di 8.394 milioni di euro (+39,6%).Tra le altre imposte dirette vanno segnalati gli(+1.133 milioni di euro) che riflettono le performance positive dei mercati finanziari nel corso del 2019 e dell’imposta sostitutiva sul valore dell’attivo dei fondi pensione (+1.129 milioni di euro), il cui incremento è determinato dai risultati positivi dei rendimenti medi ottenuti nel 2019 dalle diverse tipologie di forme pensionistiche complementari. L’imposta sostitutiva sui redditi nonché ritenute sugli interessi e altri redditi di capitale, invece, mostra un calo dell’1,8%.Lehanno totalizzato 168.078 milioni di euro con una. Il notevole calo è imputabile principalmente alla(-12.948 milioni di euro, pari a -11%) e, in particolare, alla componente di prelievo sugli scambi interni (-9.370 milioni di euro pari a -8,9%), per effetto del rinvio dei versamenti dell’IVA. Il gettito dell’IVA sulle importazioni registra nel periodo un calo pari a -3.578 milioni di euro (-28%). Tra le altre imposte indirette, registrano una diminuzione l’-4,5% e l’imposta di registro -18,9%, mentre l’imposta di bollo segna un incremento del 2,1%.Le, loro derivati e prodotti analoghi hanno registrato una. Analogamente hanno mostrato una diminuzione di gettito l’accisa sul gas naturale per combustione (-503 milioni di euro, -15,3%), l’accisa e imposta erariale sui gas incondensabili (-102 milioni di euro, -18,3%) e l’accisa sull'energia elettrica e addizionale (-46 milioni di euro, -1,8%) per effetto, in particolare, dell’applicazione del decreto rilancio con il quale sono state ridotte le rate di acconti del gas naturale e dell’energia elettrica. Le entrate relative ai "giochi" hanno ammontato, nei primi 11 mesi del 2020, a 9.151 milioni di euro (-4.917 milioni di euro, -35%).Il gettito delle entrate tributarie erariali derivanti dasi è attestato a 7.446 milioni di euro (-3.435 milioni di euro, pari a -31,6%) di cui: 3.354 milioni di euro (-2.415 milioni di euro, -41,9%) sono affluiti dalle imposte dirette e 4.092 milioni di euro (-1.020 milioni di euro, -20%) dalle imposte indirette. I dati sono stati, che hanno differito i termine di sospensione del versamento delle entrate derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’agente della riscossione.