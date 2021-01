Mercato del lavoro, tra "tsunami" Covid e sfide future. La fotografia del CNEL

(Teleborsa) - Piùall'inizio delQuesta la fotografia scattata dale ladelgiunto quest'anno alla XXII edizione- che sarà presentato domani, martedì 12 gennaio nell’ambito di un’assemblea tematica in collegamento telematico presieduta dal Presidenteche illustrerà il, nel corso della quale interverranno la Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali,, e il Director, Employment, Labour and Social Affairs, OECD,Se i dati piùriguardanoe quellagià in una situazione critica pre-covid, consu due inoccupata, che si è ridotta di quasi 2 punti percentuali, non destanoil mancato rinnovo dei contratti per oltre(77,5% del totale),o nella formazione delle competenze, l’aumento della povertà e delle disuguaglianze.Già alla fine del 2019 - si legge nel documento articolato in 15 capitoli - "l’ISTAT aveva identificatoper, sottolineando diverse problematiche dal punto di vista strutturale. A gennaio e febbraio 2020, tuttavia, si erano notati timidi spunti di ripresa, soprattutto in tema di produzione industriale e commercio estero, ma ilche ha colpito alla fine di febbraio ha quasi bloccato glie la domanda estera per le nostre imprese. Attualmente il quadro economico internazionale si presentapoiché l’emergenza sanitaria ha generato unodi".La situazione è destinata molto probabilmente ad accentuarsi e diventare esplosiva con. Si teme che una parte degli esuberi verrà sicuramente ‘assorbita’ dall’economia sommersa non riuscendo a trovare un’occupazione in regola andando ad aumentare la quota già aumentata negli ultimi anni di lavoro nero. La crisi conseguente allatra dipendenti e autonomi, per i quali l’attività lavorativa è stata sospesa o ridotta, in seguito al lockdown deciso dal Governo per"La crisi prodotta dal Covid e dai provvedimenti adottati per contrastarecomeper settori, per territori e per gruppi sociali, allargando divergenze e diseguaglianze storiche", dice il Presidenteche ha curato l'introduzione del Rapporto sottolineando che, perché non sono correlate con gli usuali parametri economici bensì alle connotazioni strutturali e organizzative che determinano la maggiore o minore esposizione di ciascuna realtà al rischio di contagio. Infatti, gli impatti più gravi si sono verificati non nelle attività manifatturiere, ma in settori ad alta intensità di relazioni personali come il turismo, la ristorazione, le attività di cura, e i servizi in genere"."Lanel nostro sistema di protezione sociale, sia negli ammortizzatori (CIG e Naspi) nonostante la riforma del 2015 avesse provveduto a una loro estensione, sia nel più recente reddito di cittadinanza che doveva fornire un aiuto economico ai poveri e, in ipotesi, ad aiutare quelli abili al lavoro a trovare occupazione. La esplosione del lavoro digitale a distanza ha modificato i luoghi e il tempo delle attività umane. È cresciuta laSi è resa, per questa via, evidente la necessità di integrare fra loro politiche del lavoro, istituti della salute e cambiamenti del contesto socioeconomico. L’importanza di questi nessi sarà indicata nel nostro rapporto", aggiunge ancora l'ex Ministro del lavoro.- Le vicende del mercato del lavoro - rileva il rapporto - "sono state dominate quest’anno, come molte della nostra esistenza, da due questioni che hanno sovrastato tutte le altre, la protezione della salute dal contagio e la continuità del reddito e della occupazione. Sulla base dei nostri calcoli circL’eccezionalità e l’imprevedibilità delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica Covid-19 hanno comportato la necessità di porre in essere una serie di misure di contenimento e di contrasto al contagio senza precedenti, nonché di conseguenti interventi al fine di sostenere