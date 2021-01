Moody's, nel 2021 outlook negativo per governi regionali e locali italiani

(Teleborsa) - Unae unain aumento anche nel 2021 – in grado di aggravare "le già elevate pressioni sulla spesa a lungo termine dell'invecchiamento della popolazione italiana" – sono le ragioni che hanno spinto Moody's a modificare l'outlook per i governi regionali e locali italiani, portandole da stabili a negative.Lo shock del, spiega l'agenzia di rating in un report, ha comportato infatti minori entrate fiscali e maggiori costi per le regioni nei prossimi 12-18 mesi. "I fondi di compensazione istituiti per coprire le entrate delle RLG nel 2020 dal governo centrale continueranno per tutto il 2021, anche se in misura minore. Ciò è dovuto ad un parziale recupero dei ricavi propri degli enti locali in linea con la crescita economica, che rimarrà bassa"."Una lenta ripresa economica continuerà a esercitare pressioni fiscali sulle entrate fiscali dei governi regionali e locali italiani il prossimo anno. Anche le entrate delle città saranno sotto pressione a causa dei loro legami con le economie locali, anche se le regioni saranno meno colpite in quanto più sovvenzionate. dal governo. Nel complesso, ci aspettiamo che le entrate fiscali raggiungano i livelli pre-pandemia al più presto alla fine del 2022 ", ha dichiarato, Vicepresidente - Senior Credit Officer/Manager di Moody's.Secondo il rapporto dell'agenzia di rating, ladi regioni ed Enti locali salirà "moderatamente" all'8,3% della spesa pubblica totale nel 2021, rispetto al 7,9% nel 2020. Ciò è dovuto alla limitata capacità di bilancio e ai processi di attuazione amministrativa molto complessi. Tuttavia, gli enti locali italiani beneficeranno anche di fondi aggiuntivi nell'ambito dei programmi di recupero dell'UE, mentre il loro stock dicontinuerà a diminuire nel 2021.