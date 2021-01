Pandemia spaventa Regno Unito che accelera sui vaccini

(Teleborsa) - Ilalle prese con la variante più virulenta del coronavirus,sul fronte dei vaccini anti-Covid e annuncia di aver raggiunto la quota difinora con almeno una prima dose.Il dato è stato diffuso dae commentato con entusiasmo da, ministro nominato ad hoc per la campagna vaccinale. Qualche imbarazzo. intanto, per il Premier arriva però da suo padre, 80enne, che risulta aver ricevuto già la doppia dose di vaccino prima che il Governo decidesse formalmente di allungare l'intervallo fra prima dose e richiamo per garantire unaParlando ai giornalisti a margine dell'inaugurazione di uno dei sette mega centri volanti aperti da oggi per contribuire alla somministrazione dei vaccini in Inghilterra accanto a ospedali e ambulatori (quello installato in uno stadio di Bristol), il premier Tory ha ribadito l'impegno del suo Governo ad arrivare a unadi persone vaccinate nel Paese entro un mese circa. Ha inoltre indicato l'obiettivo di garantire a breve che nessuno sia più lontano "dda un luogo in cui potersi vaccinare dal Covid.BoJo ha poi insistito sulla necessità di rispettare strettamente ilin questa fase d'impennata di contagi alimentata dalla cosiddetta 'variante inglese' del virus, sullo sfondo di quello che il suo consigliere medico Chris Whitty ha indicato come "il punto peggiore della pandemia", denunciando una pressione senza precedenti sugli ospedali del Regno in attesa che l'auspicato effetto immunitario delle vaccinazioni si faccia sentire "tra qualche mese". Una fase nella quale il primo ministro ha raccomandato alla gentee la massima osservanza delle regole", senza escludere la possibilità che il governo possa dover "rafforzare" ulteriormente le restrizioni o anche la repressione contro i trasgressori "