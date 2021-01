Ristori, Gualtieri: "Pronto scostamento bilancio da 24 miliardi"

(Teleborsa) - "Un punto e mezzo di PIL". Vale a direQuesto, secondo quanto annunciato dall'ammontare delloo in vistaIl protrarsi dell'emergenza sanitaria, e di conseguenza delle misure restrittive – non ultimo il probabile slittamento dell'apertura degli impianti sciistici nel nuovo Dpcm del 15 gennaio – rendono, infatti, sempre più urgenti nuovi sostegni economici al tessuto produttivo.Sul tema, conche assicura il proprio voto, il Governo è compatto. "La promessa sui ristori va mantenuta senza se e senza ma" afferma il, chiedendo al governo "di presentare in fretta il provvedimento di scostamento in parlamento"."Circa un miliardo e mezzo verrà destinato ai vaccini" fa sapere Gualtieri. Ma nel nuovo provvedimento che verrà portato in settimana in Consiglio dei ministri, non ci saranno solo i ristori. Previsti, annuncia ministro dell'economia anche. Nel nuovo dl – come ha annunciato ilo – arriverà anche ile ulteriori misure per lavoratori e imprese."Vanno approvati subito ristori per autonomi, imprenditori, commercianti e tutti quelli che hanno avuto un notevole calo del fatturato a causa del covid" e questo "lo dobbiamo fare con il prossimo scostamento di bilancio", afferma ilL'obiettivo – sottolinea il– è "accelerare e chiudere entro fine mese, per dare un nuovo sostegno alle imprese".Nel frattempo l'ha fatto sapere che sono stati inviati tutti i bonifici automatici per i ristori previsti dal. Si tratta diche arriveranno direttamente sul conto corrente dei titolari di partita Iva interessati dalle restrizioni dirette a contenere l'emergenza sanitaria da Covid-19 durante le festività natalizie. Complessivamente, con l'ultima tranche di 628 milioni di euro, i contributi erogati dall'Agenzia delle Entrate hannoe raggiungono quotain automatico dall'agenzia sui conti correnti dei beneficiari in base ai. E i ristori, assicura Castelli, non si sono conclusi. "Continueremo a destinarli – afferma il viceministro – fino a quando ci saranno chiusure obbligate. E vogliamo anche intervenire dando un ristoro a chi non è stato costretto a chiudere ma, comunque, in questo passato 2020 ha registrato forti perdite".