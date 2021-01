Sciucker Frames indica target fatturato 2021 a 60 milioni

Sciuker Frames

(Teleborsa) -ha indicato unper ciascundel 2021 pari a circacon l’obiettivo di superare quotadi fatturatoed ha fissato pari a 15 milioni il nuovo backlog acquisito in ciascun trimestre.Il gruppo che opera nel settore degli infissi ecosostenibili e negli interventi di riqualificazione energetica, ha indicato questi obiettivi dopo aver raggiunto risultati molto positivi: la partecipata Sciuker Ecospace a realizzato in soli due mesi di operatività circa 10,8 milioni di fatturato, per un controvalore complessivo dei contratti di appalto firmati pari ad 31,2 milioni, ed ha avviato l'esercizio con un portafoglio ordini pari a circa 22,1 milioni, derivante dai contratti firmati nel corso del 2020 ma non ancora eseguit.Inoltre, il contesto normativo di riferimento consente alla Società di ipotizzare un esercizio 2021 in significativa crescita grazie alla proroga del Superbonus 110%