Scivola Piazza Affari assieme alle altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

STMicroelectronics

Unipol

Interpump

Hera

Fiat Chrysler

Saipem

Buzzi Unicem

Unicredit

Biesse

Mutuionline

Brunello Cucinelli

Piaggio

Maire Tecnimont

Cattolica Assicurazioni

Salini Impregilo

Fincantieri

(Teleborsa) -, che confermano un'impostazione negativa. I mercati stanno correggendo dopo un inizio d'anno piuttosto robusto, in attesa di verificare la direzione di questo 2021. Occhi puntati su politica economica e fiscale, emergenza sanitaria, banche centrali.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,50%. Avanza di poco lo, che si porta a +107 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,51%.discesa modesta per, che cede un piccolo -0,54%, pensosa, con un calo frazionale dello 0,47%, tentenna, con un modesto ribasso dello 0,51%. Prevale la cautela anche a Piazza Affari, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,41%.di Milano, troviamo(+1,64%),(+1,64%),(+1,20%) e(+1,19%).Fra i più forti ribassi, che continua la seduta con -1,96%.Debole, che soffre un calo dell'1,52%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,38%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,37%.di Milano,(+4,13%),(+3,96%),(+3,86%) e(+2,51%).Fra i peggiori, che continua la seduta con -3,14%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,86% dopo che l'IVASS ha chiesto l'azzeramento del CdA Sensibili perdite per, in calo del 2,05%.In apnea, che arretra del 2,01%.