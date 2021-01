Trump, democratici presentano richiesta impeachment

(Teleborsa) - Ihanno presentato formalmente alla Camera l'articolo perper aver incoraggiatodei suoi manifestanti auna delle pagine più buie per la democrazia americana, che ha causatoil, che ha come primi firmatariLe quattro pagine del documento fanno riferimento alle sue false dichiarazioni di vittoria contro Joe Biden, alle sue pressioni sui dirigenti della Georgia per ribaltare l'esito del voto in quello Stato e ilin cui ha incoraggiato i suoi fan ad attaccarSecondo quanto scrive Politico, Nancysi è assicurata i voti sufficienti per metteren stato d'accusa: almenodeputati dem hanno firmato la mozione per l'impeachment, ossia la maggioranza semplice necessaria per approvare ilLaha annunciato ufficialmente che la House voterà domani la risoluzione sul 25/mo emendamento per rimuovere il Tycoon dopo che i repubblicani hanno bloccato la sua discussione oggi. Dopo l'approvazione, ha spiegato, il vicepresidenteavrà 24 ore per rispondere. In caso negativo, ha proseguito, "come, andremo avanti portando in aula il provvedimento di impeachment. La minaccia del presidente all'America è urgente, e quindi loLadei repubblicani con Trump, ha detto ancora la speaker della Camera mentrein una conferenza stampa rincara la dose: