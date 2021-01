Wall Street riduce i cali. Twitter risale da minimi seduta

Twitter

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street taglia il traguardo di metà seduta con cali ridotti rispetto all'avvio, con gli investitori guardano alle evoluzioni della situazione della politica americana e dei vaccini, mentre riprendono i casi di Covid in Europa ed in Asia. Tra i titoli in evidenza,risale dai minimi intraday: il social media ha bloccato in modo permanente l'account di Donald Trump.Tra gli indici statunitensi, ilche lima lo 0,21%; sulla stessa linea, cede alle vendite l', che retrocede a 3.809 punti. Variazioni negative anche per il(-0,94%); sulla stessa tendenza, in frazionale calo l'(-0,52%).(+1,58%) e(+0,47%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,30%),(-1,30%) e(-1,24%).Al top tra i(+5,24%),(+3,30%),(+2,02%) e(+1,56%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,97%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,90%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,87%.scende dell'1,17%.Tra i(+8,10%),(+6,44%),(+6,15%) e(+4,62%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,82%.In apnea, che arretra del 5,81%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,67%.Calo deciso per, che segna un -1,98%.