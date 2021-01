Anima Confindustria: 2020 in perdita, ripresa lenta nel prossimo biennio

(Teleborsa) - Un 2020 in territorio negativo ma c'è un moderato ottimismo per il futuro dellaitaliana. È quanto è emerso da alcuni sondaggi condotti da, l'organizzazione industriale di categoria del sistema Confindustria che rappresenta le aziende della meccanica in Italia, per intercettare il sentiment delle imprese e per comprendere l'andamento sociale ed economico delle diverse realtà."La maggior parte delle aziende della meccanica – ha commentato i risultati il presidente di Anima Confindustria,– ha reagito all'impatto della crisi, ma ricordiamoci dei comparti industriali legati alla filiera dell'HoReCa che continuano a soffrire per il calo del turismo e per la chiusura prolungata di bar, alberghi, e ristoranti".Sono stati quattro i sondaggi condotti dall'organizzazione industriale lo scorso. Secondo quanto rilevato dall'analisi di Anima Confindustria, continua a calare la previsione sulledelnel: a fine maggio il 45,5% del campione prevedeva una perdita superiore al 20% del fatturato, a settembre il 29,4%, a dicembre il dato è sceso al 20%. Più di un'azienda su quattro prevede cali tra il 10% e il 20% del fatturato.Il dato che preoccupa maggiormente, però, è quello relativo al calo degli, che per un'azienda su tre va oltre il -10% negli ultimi sei mesi. "Un dato che si ripercuoterà particolarmente sul primo trimestre di quest'anno. Alcune aziende hanno avvertito undegli ordini del -50% negli ultimi mesi, una perdita impossibile da recuperare entro la fine del 2021, specie se le difficoltà a far viaggiare i nostri commerciali proseguirà nei prossimi mesi", ha spiegato Novicelli che ha aggiunto di non aspettarsi una ripresa immediata.Dal sondaggio diffuso da Anima, la maggior parte delle aziende si aspetta unanel prossimo biennio prima di tornare ai valori del 2019. Per quanto riguarda le misure adottare dalle autorità in tema die di sostegno alle imprese, circa il 52% delle aziende associate Anima si dichiara abbastanza soddisfatta di quanto fatto dal Governo, mentre il 22% si dichiara poco soddisfatta. "Molte imprese – ha concluso il presidente Nocivelli – si sono però dovute scontrare con la lentezza dell'apparato burocratico e con la difficoltà di interpretazione di alcuni decreti emanati in questi mesi, che hanno reso difficoltoso l'accesso al credito".