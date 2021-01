ASPI: colloca nuovo bond da 1 miliardo, domanda il doppio dell'offerta

Atlantia

(Teleborsa) - Autostrade per l’Italia (Gruppo) ha collocato oggi obbligazioni riservate agli Investitori Istituzionali per 1 miliardo di euro. La domanda - spiega una nota - che è stata di circa 2 miliardi, "conferma, unitamente al recente collocamento da 1,25 miliardi di euro, il solido posizionamento della Società sui mercati internazionali del credito".Con la collocazione odierna, "Autostrade per l’Italia si è dunque dotata di tutte le risorse finanziarie necessarie per il pieno supporto degli importanti piani di investimento e manutenzione - già definiti nel nuovo PEF – oltre che delle altre attività strategiche e di sviluppo del nuovo Piano Industriale".Le nuove obbligazioni da 1 miliardo di euro saranno quotate presso il Global Exchange Market MTF della Borsa Irlandese (Irish Stock Exchange). Le principali condizioni del nuovo prestito sono: Ammontare pari a 1 miliardo di euro; Data di Regolamento 15 gennaio 2021; Scadenza 15 gennaio 2030;pagabile ogni anno nel mese di dicembre, a partire dal 15 gennaio 2022; Prezzo di emissione di 99,099%; Rendimento effettivo a scadenza pari a 2,111%, corrispondente a un rendimento di 235 punti base sopra il tasso di riferimento mid-swap.Autostrade per l’Italia ha incaricatocome Sole Global Coordinator and Sole Active Bookrunner; Banca Akros,, Imi -, Natixis, UBI Banca e, come other bookrunners. Gli studi legali White & Case e Allen & Overy hanno supportato, rispettivamente, la Società e le Banche.