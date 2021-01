CrowdFundMe, raccolti oltre 6 milioni di euro in quarto trimestre 2020

CrowdFundMe

(Teleborsa) -, piattaforma italiana diquotata su Borsa Italiana, ha, contro i 4.495.834 euro del terzo trimestre (+25%), concludendo l'anno con la. Se confrontato con lo stesso periodo del 2019, l’aumento è stato pari al +194%.Considerando che la raccolta del primo semestre 2020, pari a oltre 6,3 milioni di euro, è aumentata del +69% rispetto allo stesso periodo del 2019, "lo scorso anno è stato caratterizzato da una crescita continuativa dei capitali investiti nonostante l’impatto della pandemia di Covid-19", si legge in una nota.. La crescita del chip medio del 2020 rispetto al 2019 segnala che gli investitori sono disposti a impiegare somme di capitali sempre più consistenti nelle raccolte di CrowdFundMe.In totale,, contro le 13 dello stesso periodo 2019. Il calo, segnala la società, è da ricondurre alla strategia di CrowdFundMe, che ha puntato su un minor numero di progetti ma complessivamente di portata maggiore, con una media di circa 685.000 euro a campagna. Un esempio è stato, il primo jet navale fuoribordo elettrico, la cui raccolta si è conclusa con successo a oltre 2,9 milioni di euro grazie a 435 investitori."Il 2020 è stato un anno di netta crescita del portale, con l’ultimo trimestre che ha segnato la miglior raccolta di sempre - ha dettoamministratore delegato di CrowdFundMe - Questi risultati sono la base per poter affrontare al meglio le sfide future e continuare il nostro percorso di sviluppo, con l’obiettivo di attirare sempre più investitori e diventare il punto di riferimento per chi vuolesfruttando il Crowdinvesting".