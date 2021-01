Dalla Francia alla Spagna, il virus corre in Europa

(Teleborsa) - Nonostante l'arrivo deiabbia aperto unoin un quadro fino a quel momento fatto di sole, continua a preoccupare laspedita delin Europa. Dallapassando per laconche non riesce a piegare la, ogni giorno facciamo i conti cone nuove misure da introdurre."Abbiamo bisogno di misure dure per altre 8-10 settimane", ha detto oggicitata dalla Bild online, secondo quanto ha riferito una fonte che ha partecipato a un incontro di lavoro della Cdu, esprimendo forte preoccupazione per la diffusione della mutazione inglese del virus: "avremo entrosuperiore rispetto a quella attuale.In, tra le ipotesi che saranno domani mattina sul tavolo del Consiglio di Difesa, all'Eliseo, l'anticipo del coprifuoco dalle 20 alle 18, operativo in 25 dei 101 dipartimenti francesi, potrebbe essere allargato all'intero territorio nazionale. Secondo fonti dei media francesi, sul tavolo c'è anche l'ipotesi lockdown, anche se almeno per ora sembra essere la meno probabile.Cattive notizie anche dalladove il Ministero della Salute ha segnalatoasi di Covid tra venerdì e ieri, il dato più alto registrato nel fine settimana dall'inizio della pandemia, riporta El Pais.