Dea Capital, informativa su azioni proprie

DeA Capital

Dea Capital

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea del 20 aprile 2020, in data 4 gennaio 2021, complessivamente(pari allo 0,009% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 1,1443 euro, per un controvalore complessivo di 25.935,56 euroA seguito degli acquisti finora effettuati, la Società detiene 6.985.211 azioni proprie pari al 2,6200% del capitale sociale.A Piazza Affari, giornata incolore per, che chiude la giornata del 12 gennaio con una variazione percentuale negativa dello 0,84% rispetto alla seduta precedente.