Opening Bell stonata per Wall Street

(Teleborsa) - Partenza all'insegna della cautela per la borsa di Wall Street, dopo il sell off della vigilia. Sul fronte macroeconomico, l'agenda non prevede la diffusione di dati rilevanti.Sulle prime rilevazioni, ilsi attesta sui valori della vigilia a 30.990 punti; sulla stessa linea, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 3.805 punti. Guadagni frazionali per il(+0,26%); sui livelli della vigilia l'(+0,14%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+0,79%),(+0,76%) e(+0,48%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,27%),(+0,94%),(+0,93%) e(+0,87%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,14%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,82%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,81%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,75%.(+3,68%),(+2,08%),(+2,05%) e(+2,03%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,36%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,18%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,13%.scende dell'1,12%.