Piazza Affari, ottime performance per società di risparmio gestito grazie a risultati 2020

(Teleborsa) - Sono le società dilenella seduta odierna. La comunicazione degli ottimi risultati per l'ultima parte del 2020, avvenuta nei giorni scorsi pere oggi per, sta spingendo in forte rialzo le loro azioni. La migliore di tutte è Banca Mediolanum, che sta mettendo a segno un, segue Azimut con un guadagno del, e poi Fineco, che scambia in rialzo del, e Anima Holding, in guadagno dell'sui valori precedenti. ha comunicato questa mattina che prevede di chiudere il 2020 con il miglior utile netto consolidato della storia del gruppo, compreso fra i 375 milioni di euro e i 415 milioni di euro. ha chiuso il 2020 con una raccolta totale di 7,7 miliardi euro (+90%), mentre a dicembre ha segnato +1.083 milioni. ha chiuso dicembre con una raccolta netta record di 1,6 miliardi (+119% rispetto ai 721 milioni di un anno fa), mentre la raccolta netta di risparmio gestito del gruppo, nello stesso mese, è stata positiva per circa 515 milioni di euro, per un totale da inizio anno positivo per circa 0,6 miliardi di euro.