Plug Power festeggia partnership con Renault per veicoli ultraleggeri

(Teleborsa) - Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 16,31%.La società specializzata nello sviluppo di sistemi di celle a combustibile a idrogeno ha siglato una partnership conper lo sviluppo di veicoli ultraleggeri.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 65,2 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 60,58. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 69,82.