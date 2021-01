Polo Mercitalia inaugura due nuovi servizi sulle tratte Busto Arsizio-Marcianise e Verona-Giovinazzo

(Teleborsa) - Al via(Gruppo FS) che hanno come comun denominatore l'aspirazione di, incentivando il trasporto delle merci su ferro quale alternativa più sostenibile.E' in questa direzione che vanno lette la partnership Polo Mercitalia-Lugo Termina, per sviluppare il trasporto merci sulla tratta, ed il nuovo servizio di trasporto merci combinato sulla lineaLaper il servizio di trasporto combinato non accompagnato sulla(BA) - si legge su FSNews - consentirà di collegare, il più grande interporto italiano, al, di proprietà di Lugo Terminal.Il servizio di trasporto sarà effettuato da Mercitalia Rail sulla, con elevati livelli qualitativi, mentre Mercitalia Intermodal e Lugo Terminal agiranno quali operatori intermodali e logistici per la commercializzazione del servizio.Con un programma di, dal lunedì al sabato, caratterizzati dai(portata 1.600 tonnellate, lunghezza 550 metri e sagoma limite P400), il nuovo servizio permetterà di trasportare circa(UTI), quali container e casse mobili. Dal terminal di Giovinazzo saràdi terminalizzazione, di primo/ultimo miglio stradale, di trasferimento delle UTI da/per il porto di Bari attraverso mezzi su gomma.Inaugurato l'11 gennaio anche il nuovo servizio di, che permetterà di abbassare la percentuale di mezzi su gomma a favore di quelli su ferro.Il servizio - riferisce FS News - si compone di, 510 metri di lunghezza ciascuno e una portata di. Container, casse mobili, tankcontainer, per il trasporto di prodotti industriali, groupage, food & beverage e prodotti chimici saranno caricati sulle, decongestionando il trasporto su strada.Il servizio nasce dal gioco di squadra e dallefra, che cura la commercializzazione e l’assistenza clienti,, per la progettazione e l’implementazione dei servizi di trazione e manovra ferroviaria, eper le attività di scarico e carico dei treni e le manovre nel terminal di Marcianise.