Recovery Plan da 310 miliardi: risorse e capitoli di spesa

(Teleborsa) -, che è stato regolarmente inviato ai partiti di maggioranza 24 ore prima del, convocato per questa sera,. Un corpus di interventi che impegna oltre 170 pagine, così come rielaborato dopo il confronto con le forze della maggioranza.Le risorse, come previsto, sono salite a, aggiungendo ai 209 miliardi assegnati all'Italia dal Piano Next Generation EU, il valore del Fondo sviluppo coesione per il Sud. Di questisono destinati aLa portata dei progetti inseriti nel Piano di Ripresa e Resilienza (pnrr), però,includendo anche laper il quinquennio 2021-26.Il Recovery, come noto, si articola in, suddivise infinalizzati a realizzare gli obiettivi posti dal governo. Ne derivanoche raggruppano ciascuna progetti omogenei e coerenti, selezionati in base a criteri di efficacia e di impatto sull'economia.Laresta un punto cardine del Piano, tanto che le risorse sono state raddoppiate a quasi 20 miliardi, così comeche, reduce dalla Dad, potrà beneficiare di 20 miliardi (28,49 miliardi includendo la ricerca). Le risorse ripartire fra le altre quattro missioni prevedono: 46,18 miliardi aa; 68,9 miliardi a; 31,98 miliardi a; 21,28 miliardi aPiù fondi anche a favore dell', cui vengono destinate risorse per 6,3 miliardi (5,5 miliardi la cifra originaria), e le risorse destinate alle politiche del(7,1 miliardi).