Stabile la Borsa di New York

(Teleborsa) - Si muove con cautela borsa di Wall Street dopo un avvio prudente, con l'entusiasmo degli investitori per una prospettiva di ripresa economica globale che sembra affievolirsi davanti ai numeri preoccupanti dei contagi da Covid ed ai conseguenti timori di una terza ondata.Tra gli indici statunitensi, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 31.003 punti; sulla stessa linea, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 3.793 punti. Leggermente negativo il(-0,36%); sulla stessa tendenza, in lieve ribasso l'(-0,37%).(+2,88%),(+1,42%) e(+1,05%) in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,84%),(-1,44%) e(-1,10%).Al top tra i(+3,57%),(+2,81%),(+2,19%) e(+1,96%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,52%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,40%.Affonda, con un ribasso del 2,00%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,98%.Tra idel Nasdaq 100,(+8,32%),(+5,86%),(+4,43%) e(+3,59%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,61%.Crolla, con una flessione del 3,56%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,13%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,98%.