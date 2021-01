UTILITIES - comparto visto in forte ripresa nel 2021 con aumento domanda energia elettrica e gas

Tabella 1 – Trend dei consumi mensili di energia elettrica (fonte dati GME)

Anno 2020 *PUN (€/MWh) - media *PUN (€/MWh) - min *PUN (€/MWh) - max Quantità totali

(MWh) Gennaio 47,47 27,03 77,94 26.158.592 Febbraio 39,30 10,51 65,93 23.993.678 Marzo 31,99 9,11 67,02 22.093.161 Aprile 24,81 0,00 55,16 18.418.834 Maggio 21,79 0,98 45,64 21.259.918 Giugno 28,01 8,00 48,55 22.571.290 Luglio 38,01 11,49 69,06 26.386.352 Agosto 40,32 10,00 75,67 23.923.787 Settembre 48,80 24,10 162,57 24.099.484 Ottobre 43,57 4,90 78,68 23.428.997 Novembre 48,75 18,89 102,70 23.474.385 Dicembre 54,04 8,00 106,72 24.370.883 *PUN - Prezzo Unico Nazionale: Prezzo di riferimento dell'energia elettrica rilevato sulla borsa elettrica italiana

Tabella 2 – Confronto del settore utilities italiano, europeo e americano

Indici Ultimo

prezzo Min

anno Max

anno Perf.

3 mesi (%) Value

At Risk (%) FTSE Italia All-Share Utilities 44.503,78 41.751,78 44.807,05 15,29 5,25 EURO STOXX Utilities 402,53 380,49 406,51 13,09 4,43 S&P 500 Utilities 314,05 308,28 320,75 -2,64 5,73

Tabella 3 – Ultimo dividendo distribuito dalle società utilities italiane

Titoli P/E Dividend Yield

(%) Importo ultimo dividendo

(€ per azione) Data pagamento

ultimo dividendo A2A 11,72 5,76 0,0775 20/05/2020 ACEA 13,07 4,48 0,78 24/06/2020 ALERION CLEAN POWER 37,26 1,36 0,20 24/06/2020 ALGOWATT -- -- 0,025 25/05/2016 ASCOPIAVE 1,66 5,81 0,2133 10/06/2020 EDISON RISP -- -- 0,05 17/04/2014 ENEL 21,10 3,86 0,175 20/01/2021 ERG 36,57 2,99 0,75 20/05/2020 FALCK RENEWABLES 46,81 0,98 0,067 20/05/2020 HERA 11,43 3,32 0,10 08/07/2020 IREN 14,02 4,30 0,0925 24/06/2020 ITALGAS 10,29 4,96 0,256 20/05/2020 TERNA 16,19 4,11 0,0909 25/11/2020

Tabella 4 – Principali società utilities italiane

Titolo Ultimo prezzo Capitalizzazione (€) Beta Perf. 3 mesi (%) ENEL 8,858 90.482.434.851 1,02 17,73 TERNA 6,218 12.512.200.200 0,43 4,08 HERA 3,052 4.503.769.349 0,02 0,13 A2A 1,338 4.208.744.949 1,17 9,40 ITALGAS 5,15 4.176.029.239 -0,09 0,29 ERG 25,02 3.760.360.024 0,58 10,32 ACEA 17,17 3.696.410.473 -0,09 -5,56 IREN 2,16 2.796.742.274 0,95 0,47 FALCK RENEWABLES 6,735 1.981.585.317 0,38 16,52 ASCOPIAVE 3,655 859.845.098 1,70 13,86 ALERION 14 801.022.512 0,51 115,38 EDISON RISP 1,055 115.726.260 -0,02 13,69 ALGOWATT 0,346 15.694.048 0,66 -2,26

(Teleborsa) - L'anno 2020 appena concluso è stato un anno particolare per ile per quelloIlè stato caratterizzato dal crollo delle quotazioni del, con gli operatori che hanno visto per la prima volta dei livelli di prezzo negativi, a causa di un forte calo dei consumi e dell’incapacità dei singoli Paesi produttori di ridurre velocemente l’offerta, a seguito di una forte riduzione della domanda.Ilha visto, invece, una forte riduzione dei consumi da parte dei clienti industriali, controbilanciata da un aumento dei consumi dei clienti residenziali.Nel periodo di “lockdown”, i consumi di energia elettrica si sono notevolmente ridotti per poi riprendersi lentamente nel periodo estivo e stabilizzarsi verso la fine dell’anno, come si evince dalla tabella sottostante:, vedono una crescita sostanziale dell’andamento dei consumi di energia elettrica e del gas, soprattutto quando la campagna vaccinale inizierà a produrre i suoi effetti positivi e con, elemento trainante dell’economia italiana.Piazza Affari inizia già a scontare il recupero del comparto utilities con l'indice, che riporta una performance positiva del 13,92% negli ultimi tre mesi e dell’8,21% negli ultimi sei mesi, con una volatilità giornaliera abbastanza equilibrata.Il mercato, quindi ripone fiducia nel settore utilities, con gli investitori istituzionali, soprattutto quelli che hanno una linea di gestione "value", che sono fortemente interessati a prendere posizione sui principali titoli.All'interno del settore, l'appetibilità di un titolo azionario è determinato dai seguenti fattori:ed in particolare, maggiore controllo del capitale circolante netto (CCN) e attenta gestione del credito.La crisi generata dalla pandemia ha comportato un peggioramento del CCN, dovuto al calo delle vendite e ai ritardi nell’incasso dei crediti verso i clienti.Identificare in anticipo gli insoluti e i ritardi degli incassi, con successiva gestione degli stessi e concessioni di dilazioni ai clienti, potrebbe supportare in modo positivo l’operatività dell’azienda., soprattutto per quelle società focalizzate nel settore delle energie rinnovabili.Nel 2020, abbiamo assistito a una riduzione delle emissioni di gas, a seguito del blocco quasi totale dell'attività economica, ma con la ripresa dell’economia, ci sarà bisogno di concentrarsi nuovamente sui temi di sostenibilità ambientale.In questo senso, i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché le società legate al business dell’efficienza energetica, dovranno riprendere i loro investimenti e sfruttare gli incentivi governativi, a sostegno della “green economy” e dell’efficientamento energetico, soprattutto dei clienti residenziali.. L'adeguata remunerazione agli azionisti è il punto di forza dei titoli appartenenti a questo comparto e più è alto il dividendo distribuito, più il titolo sarà preso in considerazione dagli investitori istituzionali, impegnati a massimizzare il rendimento dei propri portafogli.Tra le aziende del comparto Utilities, spiccache ha raggiunto un nuovo record di capitalizzazione di mercato,In termini di capitalizzazione,si conferma