Volkswagen, vendite globali in calo del 15% nel 2020

Volkswagen

(Teleborsa) -ha, segnando unrispetto all'anno precedente. La casa automobilistica ha recuperato nell'ultima parte dell'anno, registrando aun -2% rispetto allo stesso mese del 2019. Bicchiere comunque mezzo pieno per i vertici della società: "Volkswagen ha mostrato i suoi punti di forza nel 2020. Nonostante tutte le restrizioni nel commercio automobilistico causate dalla pandemia, siamo stati in grado die persino di espanderla in diverse regioni, ha affermato, membro del CdA responsabile delle vendite.Volkswagen ha lanciato. Ciò ha portato la quota di veicoli elettrici e ibridi in Europa al 12,4% delle consegne totali del marchio, in aumento dal 2,3% nel 2019. Il modello più popolare è stato l'con 56.500 unità vendute (arrivata sul mercato solo a settembre), seguita dall'con circa 41.300 unità e dallacon circa 24.000 unità."Il 2020 è stato un punto di svolta per Volkswagen e ha segnato una", ha affermatodi Volkswagen. L'anno scorso, il marchio ha consegnato più veicoli elettrici in tutto di sempre, con più di 212.000 auto elettriche in totale (+158% rispetto al 2019), di cui quasi 134.000 veicoli elettrici a batteria (+197% rispetto al 2019)."Siamo sulla buona strada per raggiungere il nostro- ha continuato Brandstatter - Più di ogni altra azienda, siamo sinonimo di mobilità elettrica attraente e conveniente".