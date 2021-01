Alitalia, UE chiede "chiarimenti" al governo su newco

(Teleborsa) - La" al governo italiano sullache la nuovaavrà rispetto alla vecchia Alitalia. Un elemento cruciale per il via libera all'operazione.Secondo fonti europee, l'antitrust avrebbe, in cui si chiede diche garantirebbero tale discontinuità. Fra queste rientrerebbero l'ampiezza degli asset trasferiti ed il loro valore, le tempistiche dell'operazione e l'identità dell'acquirente oltre alla logica economica dell'operazione.La missiva, a quanto si apprende, rientra nellacon le autorità per questo genere di operazioni e precede una riunione tecnica che potrebbe tenersi venerdì prossimo.