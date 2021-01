Annunciate le dimissioni delle ministre IV, Renzi apre la crisi di governo

(Teleborsa) - "La crisi politica non è aperta da Italia Viva, è aperta da mesi".ha annunciato ledal governo della delegazione di– le ministree il sottosegretario– aprendo di fatto la crisi dell'esecutivo.Il leader di IV ha escluso il ritorno al– "non si vota ora, si vota nel 2023" – e ha duramente attaccato il Presidente del Consiglio,: "il re è nudo. Risolviamo i problemi. Pensare di risolvere con un tweet, un post o su Instagram è populismo. La politica richiede il rispetto delle liturgie della. Poiché c'è la pandemia occorre rispettare le regole democratiche". "Questo è il punto fondamentale: non giochiamo con le istituzioni, la democrazia non è un reality show dove si fanno le veline. Questo prevede la nostra costituzione che non è una storia su Instagram"."C'è una drammaticada affrontare ma non può essere l'unico elemento che tiene in vita il governo. Rispondere alla pandemia significa avere desiderio e bisogno di sbloccare i cantieri e agire sulle politiche industriali", ha aggiunto.Non c'è chiarezza su quale saranno gli sviluppi della. "Al Senato abbiamo 18 persone incredibilmente libere. Per quello che noi sappiamo o c'è un progetto per un programma di fine legislatura, allora noi ci siamo. Se il tema è se si formano i gruppi di '', fai pure presidente. A me non risulta ci siano alcuni dei nostri ma non grido allo scandalo, penso sia un'occasione persa", ha detto Renzi.Incalzato su come sbloccare la crisi, Matteo Renzi ha risposto: "tocca al presidente del Consiglio, noi siamo pronti a discutere di tutto, non abbiamoné su formule né su nomi". E ha aggiunto rispondendo all'ultima apertura del Presidente Conte: "se c'è un'apertura politica vera, si misura in Parlamento non in un angolo di una piazza. Abbiamo fatto i tavoli politici, se vuoi fare un'apertura vera la fai sui contenuti".