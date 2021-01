ASPI e PoliMi, operativa partnership per le autostrade digitali di nuova generazione

(Teleborsa) -, siglata a dicembre, per realizzare ledi nuova generazione.L'Ad di Autostrade per l’Italia, Roberto Tomasi, ha incontrato il Rettore Ferruccio Resta per affrontare le prime fasi operative dell’accordo, che prevede, con focus sulla, ma anche sull’ideazione e lo sviluppo di alcuni progetti strategici come lee l’estensione del ciclo di vita delle opere.La collaborazione con il Politecnico, che avrà, segna un altro passo qualificante nell’attuazione del, che aspira a diventare un vero e proprio operatore della mobilità integrata a livello nazionale e internazionale ed un polo di eccellenza nella formazione e nella ricerca sul fronte italiano ed europeo.Il Politecnico lavorerà stretto contatto con le aziende del gruppo ASPI su: dal tracciamento deiaidallaal monitoraggio einfrastrutturali, senza tralasciare l'adozione dell’intelligenza artificiale nel campo della progettazione. La collaborazione verterà poi suidi ASPI quali le piattaforme di rifornimento elettrico in autostrada e l’implementazione di energia rinnovabile.La convenzione prevede anche progetti diper i lavoratori del Gruppo ASPI e per gli studenti universitari coinvolti sul campo nelle attività dell’azienda, cui saranno rivolte anche le selezioni finalizzate al piano di assunzioni di oltre 2.400 nuove risorse entro il prossimo triennio ed una serie di altre attività (contest, game, concorsi di idee, percorsi di tirocinio, borse di studio o premi di laurea).La convenzione prevede, infine, la collaborazione sul piano tecnico-scientifico pernazionali e internazionali.