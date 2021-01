Banche europee, Fitch Ratings: più fusioni e acquisizioni nel 2021

(Teleborsa) - Il 91% degli investitori internazionali si aspetta, con il 52% che cita le fusioni nazionali per rafforzare le posizioni di mercato delle banche come motore principale. La previsione arriva da un sondaggio del pubblico (per lo più investitori) alla conferenza annuale Credit Outlook organizzata daQuasi ilcon la gestione del capitale delle banche come motore principale. Viene però indicata come motivazione di questa accelerazione anche la maggiore esperienza nella gestione degli NPL da parte delle istituzioni finanziarie non bancarie. Fitch Ratings si aspetta però che le vendite di NPL rimangano, sia perchè gli effetti della pandemia sono ancora imprevedibili, sia perchè rimangono in campo misure di sostegno delle istituzioni europee al settore."Le fusioni per rafforzare le posizioni sul mercato interno avrebbero senso per molte banche dato che i, con un gran numero diper competere efficacemente mantenendo la redditività e facendo i necessari investimenti in tecnologia", scrive Fitch in una nota. Secono l'agenza di rating, le banche europee hanno tre sfide cruciali davanti a loro.In primo luogo, le banche devono affrontarea causa della pandemia. Per questo, Fitch si aspetta che alcune banche perseguano fusioni per aumentare la loro efficienza operativa e capacità di investimento, la quale è importante per lo sviluppo delle capacità digitali.In secondo luogo, gli istituti bancari europei necessitano dicompresi i portali rivolti ai clienti, per rimanere competitivi. L'agenzia di aspetta unper migliorare su questi aspetti. Secondo l'agenzia di rating, le banche retail che hanno fatto affidamento su reti di filiali o che operano in mercati con un elevato utilizzo di liquidità potrebbero essere rimaste indietro nello sviluppo delle capacità digitali e non avere la scala per permettersi gli investimenti necessari per stare al passo con il progresso tecnologico.La terza sfida riguarda il fatto che molte banche europee devono far fronte a una combinazione di scarsa redditività e significativa liquidità in eccesso. Dopo essersi concentrate sui proprio mercati di riferimento, a seguito della crisi finanziaria, alcune banche potrebbero quindi voler perseguire attività a rendimento più elevato, anche attraverso un'. Secondo gli investitori consultati e la stessa Fitch Ratings cioò