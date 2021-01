Brennero: lettera congiunta De Micheli-Scheuer a commissaria Valean

(Teleborsa) - La Ministra delle Infrastrutture e dei Trasportie il suo omologo tedescohanno inviato unaalla Commissaria Europea ai Trasportiperal transito didal primo gennaio scorso, lungo la sezione tirolese del corridoio europeo scandinavo-mediterraneo. Divieti che vengono definiti "inappropriati e inaccettabili" e si applicano a tutti i trasporti internazionali con l'eccezione di quelli che hanno origine o destinazione in alcune aree del territorio austriaco.Nella lettera i due Ministri rche le ulteriori misure adottate dal Tirolo producono sul funzionamento del mercato unico, in termini di, con conseguenze negative per le aziende del settore e in generale per l’economia continentale, per di più nel contesto di emergenza economico – sanitaria della pandemia.Secondo Italia e Germaniae viene evidenziato che le misure in questione non sono il risultato di un approccio coordinato e condiviso con gli altri Paesi dell'area alpina, ma puntano piuttosto a deviare il traffico su gomma verso Paesi e regioni limitrofi.Nella lettera viene ricordato l’impegno dell’Italia nel perseguimento degli obiettivi climatici, di contenimento delle emissioni e di sviluppo dell', come dimostrano le numerose misure legislative già adottate, le opere inserite nel Recovery Plan, e lo stato di avanzamento, nei tempi previsti sulla tratta italiana, dei lavori per la realizzazione del Tunnel ferroviario di base del Brennero.I Ministri De Micheli e Scheuer concludono chiedendo alla Commissione di intervenire urgentemente, in quanto custode dei Trattati europei, adottando tutte le misure necessarie per assicurare il rispetto delle regole e dei principi richiamati.