Brillante il listino di Tokyo. Misto il resto dell'Asia

(Teleborsa) - Seduta con segni contrastanti per le principali borse asiatiche, dove la piazza di Tokyo mostra un robusto rialzo con gli investitori che si concentrano sui piani di stimolo economico del presidente eletto Joe Biden, mentre continuano a monitorare gli sviluppi del coronavirus.mostra una plusvalenza dell'1,04%, proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso, mentre, al contrario,ha perso lo 0,83%.Senza direzione(+0,04%); in moderato rialzo(+0,59%).Sui livelli della vigilia(-0,18%); poco sopra la parità(+0,21%).Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta sulla parità. Poco mosso anche l', che scambia sui valori della vigilia. Giornata piatta per l', che mostra un esiguo +0,07%.Il rendimento dell'tratta allo 0,03%, mentre il rendimento delè pari al 3,16%.