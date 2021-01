Covid, Italia: scendono il tasso di positività e i ricoveri

(Teleborsa) - SonoCovid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Italia contotali (ieri ne erano stati effettuati 141.641). Scende ancora il(ieri 10,05%).Il Ministero della Salute riporta che i casi complessivi di Covid-19 da inizio emergenza superano sono diventati 2,319 milioni.Sonoi decessi registrati oggi, che porta il conteggio totale a 80.326 morti da inizio pandemia. Sono, nel saldo giornaliero tra ingressi e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 165, portando il totale a 2.579. Irispetto a ieri, per un totale di 23.525. Inci sono 538.670 persone (-5.022 rispetto a ieri).La Regione con più nuovi casi torna a essere la(2.245), seguita dal(1.884). Più di mille casi registrati anche in Sicilia (1.969), nel Lazio (1.612), in Emilia Romagna (1.178), in Campania (1.098), in Puglia (1.082) e in Piemonte (1.009).