Geely e Foxconn insieme per la produzione "a contratto" di auto elettriche

(Teleborsa) - Qualcosa si muove nel settore dell, sostenibile, elettrica e possibilmente connessa. La big taiwanese dell'elettronica, che per anni ha assemblato cellulari ed altri dispositivi mobili pered altri produttori di smartphone,con la casa d'auto cinese, finalizzata a fornire servizi di, servizi die sistemi di guida intelligentiDell'accordo non si conoscono ulteriori dettagli, in particolare i nomi delle possibili società interessate, ma sembra che la partnership avrà ricadute importanti sul settore, permettendo ad altri operatori l'ingresso nella mobilità sostenibile.Foxconn ha lanciato lo scorso anno una piattaforma per aiutare le case d'auto a produrre auto elettriche e questo mese ha siglato un accordo con Byton per il lancio del SUV M-Byte, ma da tempo si parla anche di un un'evoluzione delle relazioni con Apple, anch'essa interessata a lanciarsi nella mobilità del futuro. Dal canto suo, Geely ha recentemente siglato un'intesa con Baidu per una Jv che produrrà auto elettriche.