Mario Boselli nominato presidente di Prestitalia

Gruppo Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Il CdA disi è riunito oggi per la prima volta sotto la guida, nominatodella società finanziaria dello scorso 22 dicembre. Boselli ha sostituito alla presidenza Gian Cesare Toffetti.Boselli è attualmente presidente di(Gruppo Intesa Sanpaolo), dell’Istituto Italo Cinese e della, siede nei consigli di amministrazione di aziende e associazioni di categoria (Intesa Sanpaolo For Value, Premiere Vision - Paris, Reit Sasseur-Singapore, Schmid, M. Seventy - White, Chorsutyl). Ha presieduto ladal 1999 al 2015 e attualmente ne è presidente onorario. È stato insignito dell’Onorificenza di Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica nel 1990 e Commandeur de l’Ordre National de la Légion D’Honneur dal Presidente della Repubblica Francese nel 2002.Il Consiglio di amministrazione ha inoltre nominato, che ricopre la carica di Responsabile Direzione Sales & Marketing Privati e Aziende Retail, Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo.Prestitalia, società finanziaria specializzata nei, è entrata a far parte del Gruppo Intesa Sanpaolo nell’agosto del 2020 a seguito dell’acquisizione die delle società da questa controllate.