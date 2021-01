USA: dal DOT ok a partnership American Airlines e JetBlue Airways

(Teleborsa) - Ilha dato parere favorevole all’tra, accogliendo una serie di impegni manifestati dalle due compagnie per garantire che l'alleanza offra vantaggi per i consumatori senza danneggiare la concorrenza.JetBlue e American hanno assunto l’impegno di cedere un totale di 13 slot (26 movimenti) negli(7) e(6). Qualora non riuscissero a raggiungere gli obiettivi prefissati nei prossimi anni, le due compagnie aeree libereranno fino a ulteriori dieci slot al JFK. La partnership, annunciata nel luglio 2020, consentirà a American e JetBlue di operare voli in code-share, prevalentemente negli aeroporti nordorientali degli Usa, e porterà 60 rotte American Airlines nel network JetBlue e 130 rotte JetBlue nell’operativo di American.