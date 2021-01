Cina, export in crescita nel 2020 nonostante pandemia e guerra commerciale

ING

(Teleborsa) - Lesonorispetto all'anno precedente, raggiungendo quota, un miglioramento rispetto allo 0,5% registrato nel 2019. Lada coronavirus e lanon hanno quindi pesato troppo sull'export del Paese.La Cina ha chiuso dicembre con un surplus commerciale da record, un attivo da 78,18 miliardi di dollari a fronte dei 75,40 miliardi di novembre. Secondo i dati diffusi dalle dogane cinesi, l'intero 2020 si è chiuso con uni con l'estero da oltre, il più elevato dal 2015.A dicembre le esportazioni hanno continuato a crescere per il settimo mese consecutivo, con un più 18,1% su base annua, in frenata dal 21,1% di novembre, ma comunque sopra le attese. Il gigantesco manifatturiero cinese continua a beneficiare dei lockdown e delle limitazioni alle attività della maggior parte dei Paesi occidentali, a causa della pandemia.Lecinesi sono a loro volta cresciute, in questo caso con un più 6,5% su base annua a fronte del più 4,5% del mese precedente. Sull'intero 2020 l'export cinese è salito del 3,6%, mentre le importazioni sono scese dell'1,1%.Nel 2021, alcuni ordini di esportazione si sposteranno dalla Cina ad altre economie asiatiche, che sono in ripresa, secondo un'analisi di. Ci sarà comunque una crescita netta delle esportazioni dalla Cina, perchè le esportazioni globali cresceranno. "La differenza fondamentale sarà che- scrive la Banca in una nota - Le esportazioni dovrebbero gradualmente tornare a un modello di esportazione pre-Covid".