Consob, prorogata ancora trasparenza rafforzata su partecipazioni rilevanti

(Teleborsa) -per il regime transitorio didi comunicazione degli obiettivi di investimento per le società ad azionariato particolarmente diffuso. Con delibera n. 21672 della Consob hadal, (salvo revoca anticipata) degli analoghi provvedimenti già introdotti temporaneamente ad aprile 2020 (delibere nn. 21326 e 21327 del 9 aprile 2020 ) e poi rinnovati per tre mesi, prima nel luglio scorso fino al 12 ottobre 2020 (delibera n. 21434 dell'8 luglio 2020) e poi a ottobre scorso fino al 13 gennaio 2021 (delibera n. 21525 del 7 ottobre 2020).L'ulteriore proroga - spiega la Consob - si è resa necessaria a causa dellacirca l'evolversi della situazione economico-finanziaria generataNel dettaglio, il regime transitorio di trasparenza rafforzata prevederispetto a quella preesistente del 3%, quale soglia minima al superamento della quale scatta l'obbligo di comunicazione al mercato, tramite la Consob, delle partecipazioni acquisite in società quotate ad alta capitalizzazione (le "non-Pmi"); per le, invece, viene aggiunta la soglia del 3% prima della soglia del 5%.Prevista, inoltrequale prima soglia al superamento della quale scatta per le partecipazioni acquisite l'obbligo di comunicare al mercato, tramite la Consob, la "dichiarazione delle intenzioni", cioè gli obiettivi di investimento per i sei mesi successivi.