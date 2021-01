Coronavirus, il rapporto positivi/tamponi torna sopra al 10%

(Teleborsa) - Sonoi casiaccertati nelle ultime 24 ore in Italia con(ieri ne erano stati effettuati 175.429). Sale il(ieri 8,99%).Ilriporta che i casi complessivi di Covid-19 da inizio emergenza hanno superato quota 2.336.279.Sonoregistrati oggi, che porta il conteggio totale ada inizio pandemia. Cala sia il numero di pazienti ricoverati in(oggi sono 22 in meno, 2.557 totali), sia quello degli, 415 in meno rispetto a ieri (sono 23.110 in totale).La Regione con più nuovi casi è la(2.587), seguita dal(2.076). Più di mille casi registrati in(1.867),(1.816),(1.524),(1.515) e(1.294).