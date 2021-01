Crisi governo, Conte alla Camera lunedì per il voto di fiducia

(Teleborsa) - Il presidente del Consiglio,, terrà comunicazioni nell'Aula della Camera lunedì a cui dovrebbe seguire un. È quanto è emerso da alcune indiscrezioni dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio in corso.L'orario sarà definito dal presidentedopo essersi consultato con la presidente del Senato,La decisione del Presidente del Consiglio di offrire "un" al Parlamento in merito alla crisi di governo in corso era stata anticipata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso del loro incontro al Quirinale di oggi pomeriggio