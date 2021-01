Mercato americano positivo

Dow Jones

(Teleborsa) - Prosegue in cauto rialzo la borsa di Wall Street, con il sentiment degli investitori su cui non sembra pesare, per ora, l'impeachment di Trump , votato ieri dalla Camera USA. Più interesse desta il piano di stimoli approvato dal Congresso USA, di cui si attendono dettagli.Tra gli indici statunitensi, ilsta mettendo a segno un +0,39%; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,20%, portandosi a 3.817 punti. Senza direzione il(-0,05%); con analoga direzione, pressoché invariato l'(+0,04%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+3,52%),(+0,97%) e(+0,88%).Tra i(+4,80%),(+3,92%),(+2,91%) e(+2,68%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,27%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,48%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,02%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,97%.Tra idel Nasdaq 100,(+19,60%),(+7,78%),(+7,67%) e(+6,99%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,86%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,73%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,48%.scende dell'1,47%.