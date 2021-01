Seduta positiva a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza in cauto rialzo per la borsa di Wall Street, con il sentiment degli investitori non sembra pesare, per ora, l'impeachment di Trump , votato ieri dalla Camera USA. Più interesse desta il piano di stimoli approvato dal Congresso USA, di cui si attendono dettagli.Sulle prime rilevazioni, ilavanza a 31.131 punti, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 3.815 punti. Leggermente positivo il(+0,24%); senza direzione l'(+0,06%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+0,88%),(+0,51%) e(+0,43%). Il settore, con il suo -0,61%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,80%),(+1,77%),(+1,19%) e(+1,09%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,78%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,54%.Tra i(+7,85%),(+6,08%),(+4,25%) e(+3,86%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,43%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,18%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,04%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,93%.