Segno meno per Piazza Affari e le altre Borse europee

Cerved Group

(Teleborsa) -. Sostanzialmente stabile l'sulla piazza americana, che segna una variazione percentuale pari a +0,17%.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,216. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,16%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 52,88 dollari per barile.Pesante l'aumento dello, che si attesta a +119 punti base, con un deciso aumento di 7 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dello 0,61%.resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,35%, denaro su, che registra un rialzo dello 0,84%, eavanza dello 0,33%. Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,47%; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,49%, scambiando a 24.664 punti.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+2,17%),(+0,90%) e(+0,76%).Nel listino, i settori(-1,15%),(-1,08%) e(-0,99%) sono tra i più venduti.di Milano, troviamo(+2,90%),(+1,19%),(+0,88%) e(+0,85%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,28%.Calo deciso per, che segna un -1,77%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,58%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,58%.di Milano,(+6,43%),(+4,32%),(+2,81%) e(+2,74%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,21%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,95%.In caduta libera, che affonda del 2,07%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,88%.