Tesla richiamerà 158mila auto per problemi computer di bordo

Tesla

(Teleborsa) -. Lo ha stabilito la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), agenzia per la sicurezza stradale in USA, che ha sollecitato la casa d'auto di Elon Musk a richiamare leprodotte fra il 2016 ed il 2018 e leprodotte ad inizio 2018.Il problema rilevato dall'authority statunitense concerne, che pone rischi per la sicurezza, potendo causare l'oscuramento delle telecamere di backup ed un malfunzionamento degli sbrinatori.La NHTSA ha inviato una lettera a Tesla, sollecitandola a richiamare i veicoli in questione, a fronte di una sua presunta, e si profila quindi una possibile azione legale per il produttore di auto elettriche, su cui l'autorità statunitense ha avviato un'indagine lo scorso giugno.