Turismo, a picco spese stranieri in Italia

(Teleborsa) - Laaffossa il. Ad ottobre secondo i dati dellaè ripresa ladei, sia inin undegli indici di diffusione delRispetto a ottobre dello scorso anno, secondo le rilevazioni di Via Nazionale, le spese dei viaggiatori stranieri in Italia, pari a, risultanodel 70,4%, quelle dei viaggiatori italiani all'estero (572 milioni) del 75,5%; l'avanzo della bilancia dei pagamenti turistica è stato didi euro (era di 1.697 milioni nello stesso mese dell'anno precedente).Dal rapporto di Via Nazionale emerge inoltre che nei tre mesi terminati a ottobre la spesa deii è contratta del 49,3 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; quella deiè diminuita del 69,3 per cento