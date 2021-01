Wall Street chiude all'insegna della cautela

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiusura prudente per la Borsa di New York, in attesa del giuramento di Biden quale Presidente e dei dettagli sul piano di stimoli approvato dal Congresso. Ilsi attesta a 31.060 punti, mentre fa un piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 3.810 punti. In moderato rialzo il(+0,63%); come pure, leggermente positivo l'(+0,55%).(+1,94%) e(+0,65%) in buona luce sul listino S&P 500. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,06%),(-0,86%) e(-0,81%).del Dow Jones,(+6,97%),(+2,04%),(+1,62%) e(+1,30%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,74%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,61%.scende dell'1,41%.Calo deciso per, che segna un -1,38%.(+6,97%),(+6,95%),(+3,94%) e(+3,86%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,43%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,75 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,60%.Sensibili perdite per, in calo del 2,54%.