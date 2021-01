Covid, la Cina costruisce un nuovo maxi-centro per la quarantena per aumento dei casi

(Teleborsa) - È iniziata la costruzione di un nuovodei casi sospetti nella, visto l'aumento dei casi nel Paese e in previsione di un sovraccarico di pazienti causato dall'imminentecinese. I media statali hanno mostrato squadre che livellano la terra e assemblano prefabbricati in terreni agricoli fuori Shijiazhuang.Il nuovo centro dovrebbe coprire un'area di circaed essere composto da un totale di, in grado di ospitare diverse migliaia di persone. La provincia in cui è in costruzione il centro è la più colpita dall'aumento dei casi: più dinelle province di Heilongjiang e Hebei, secondo quanto riporta AP.La Commissione sanitaria nazionale ha reso noto che attualmente ci sono 1.001 pazienti in cura per la malattia, 26 dei quali in gravi condizioni.a questa parte. La provincia dell'Hebei è l'origine di 90 dei nuovi casi, mentre la provincia di Heilongjiang ha segnalati 43.Intanto nelsi è raggiunta quota 93 milioni di casi di Covid-19 dall'inizio della pandemia, di cui 51,3 milioni guariti, secondo i dati dell'università americana Johns Hopkins, che riporta anche. Il Paese più colpito in termini assoluti resta gli Stati Uniti, con 23,2 milioni di contagi e 388 mila decessi. Seguono l'India e il Brasile.Laha superato quota 2 milioni di casi, di cui 22.368 nelle ultime 24 ore, secondo l'istituto tedesco Robert Koch, mentre resta alto il conto dei decessi nel: nelle ultime 24 ore ci sono stati 1248 morti contro il record di 1564 del giorno prima.