Covid, Visco: banche piccole più esposte a rischi

(Teleborsa) - Le banche italiane dihanno unacollegato alla pandemia rispetto agli istituti più grandi. Lo ha affermato il Governatore della Banca d'Italia,intervenendo a un workshop online di Via Nazionale sulla gestione delle crisi bancarie in Europa."Una recente analisi della Banca d'Italia - ha sottolineato - conferma chedelle banche italiane potrebbe essere maggiore tra gli istituti meno rilevanti rispetto a quelli rilevanti, a causa dellaInoltre, imporre delle perdite ai creditori delle banche medie e piccole "in assenza di adeguati cuscinetti (buffer) di capitale(Minimum Requirement of Eligible Liabilities, ndr) per assorbirle "finirebbe per colpire i loro depositi con un possibilesulle altre piccole banche".