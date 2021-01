Giù Piazza Affari con gli altri Listini europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia, con la presentazione dell'atteso piano anti-crisi da 1.900 miliardi di dollari da parte del neo elettoche non sembra bastare a sollevare il sentiment degli investitori. Sullo sfondo infatti restano lenel mondo che rafforzano iSul mercato valutario, prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,27%. L'è sostanzialmente stabile su 1.848 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,27%) si attesta su 52,89 dollari per barile.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +115 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,58%.sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,00%, soffre, che evidenzia una perdita dello 0,95%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,19%. Prevale la cautela a Piazza Affari, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,43%; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che retrocede a 24.545 punti.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +1,17% sul precedente.In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,33%),(-1,30%) e(-1,14%).di Piazza Affari, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,15%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,98%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,82%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,54%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,37%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,14%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,80%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,74%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,63%),(+1,23%),(+1,21%) e(+0,56%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,48%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,18%.In caduta libera, che affonda del 2,47%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,18 punti percentuali.