Moderate perdite a Tokyo. Debole il resto dell'Asia

(Teleborsa) - Ultima seduta all'insegna della prudenza per le principali borse asiatiche che hanno seguito la debolezza di Wall Street, in una sessione dominata dall'attesa dell’annuncio dida parte del neo eletto presidente. Gli investitori sono rimasti focalizzati anche sulle parole del presidente della Fed Jerome Powell che ha provato a rassicurare gli investitori, preoccupati dell’arrivo di una riduzione degli stimoli monetari prima del previsto., si è mosso sotto la parità il, che scende con uno scarto percentuale dello 0,62%; mentre si muove senza particolari scossoni l'(-0,09%).Sui livelli della vigilia(-0,08%); in forte calo(-1,86%).Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,69%; consolida i livelli della vigilia(+0,06%).Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. Lieve ribasso per l', che presenta una flessione dello 0,26%. Piatto l', che mostra un esiguo -0,12%.Il rendimento dell'è pari allo 0,04%, mentre il rendimento delscambia al 3,14%.